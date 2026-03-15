In Puglia, i rider di Glovo e Deliveroo hanno manifestato in solidarietà con la mobilitazione nazionale organizzata dalla Cgil. La protesta è stata promossa per denunciare le condizioni di lavoro ritenute inaccettabili e per chiedere il riconoscimento di diritti più solidi. La manifestazione ha visto la partecipazione di lavoratori che hanno evidenziato di ricevere circa 3 euro per ogni consegna.

Ha fatto tappa anche in Puglia la mobilitazione nazionale della Cgil al fianco dei rider di Glovo e Deliveroo per denunciare condizioni di lavoro inaccettabili e chiedere diritti veri. A Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, i rider e la Cgil ieri sono scesi in strada con un fitto programma di volantinaggi, assemblee e sit-in. In strada per denunciare il paradosso di un settore che, pur generando importanti profitti, continua a non riconoscere la giusta retribuzione e i diritti minimi a chi ne garantisce il funzionamento. «Il tempo delle attese è finito», afferma Gigia Bucci, Segretaria Generale della Cgil Puglia. «I fatti di Milano confermano ciò che denunciamo da anni nelle piazze: serve una svolta strutturale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - La protesta dei rider arriva in Puglia: «Sfruttati e schiavi dell?algoritmo per 3 euro a consegna»

Articoli correlati

Vita da rider, i nuovi schiavi dell’algoritmo: 10 ore di lavoro per 2-4 euro a consegnaDieci ore di lavoro in sella, tra traffico, pioggia e caldo, per guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna.

Leggi anche: “Sei euro per consegnare un panino a più di 20 km su strade pericolose”. La protesta dei rider: “Se rifiuti, l’algoritmo ti penalizza”

Altri aggiornamenti su La protesta dei rider arriva in Puglia...

Temi più discussi: La mobilitazione dei rider in Puglia: Basta cottimo e precarietà; Protesta dei rider per ottenere diritti e tutele; Rischiamo la vita per 2,50€ a consegna: i rider raccontano alla Camera le loro condizioni; Protesta dei rider a Milano, sotto la pioggia per 30 euro al giorno: Vogliamo contratti e tutele.

La mobilitazione dei rider in Puglia: «Basta cottimo e precarietà»Si è conclusa «con un’ampia partecipazione» la giornata di mobilitazione dei rider di Glovo e Deliveroo, promossa in Puglia dalla Cgil e dal NIdiL Cgil, la Federazione di Categoria che rappresenta i l ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La protesta dei rider e noi: e se scegliessimo servizi di consegna etici?Manifestazione dei ciclofattorini in 30 piazze per chiedere condizioni di lavoro dignitose. Ma anche i consumatori possono favorire il cambiamento, non ... avvenire.it

Bari, UDC Puglia: mobilitazione per il sì al referendum facebook

La mobilitazione dei rider in Puglia: «Basta cottimo e precarietà» - News x.com