Sei euro per consegnare un panino a più di 20 km su strade pericolose La protesta dei rider | Se rifiuti l’algoritmo ti penalizza

Sei euro per consegnare un panino a oltre 20 chilometri di distanza. Accade a Verbania, sul lago Maggiore, dove i rider sono entrati in stato di agitazione dopo la decisione di Deliveroo di estendere la zona di consegna senza preavviso. “Arriviamo a percorrere fino a 24 chilometri – racconta al ilFattoQuotidiano.it Sebastiano, uno dei fattorini – e poi bisogna tornare al punto di partenza. Tutto questo per 7-8 euro lordi a consegna, dunque parliamo di poco più sei euro netti”. Chi lo fa in auto deve sostenere spese extra per la benzina. E chi lo fa con la bici elettrica deve affrontare un vero e proprio percorso a ostacoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sei euro per una consegna a 22 km (+22 per tornare); Da Verbania a Stresa per consegnare un panino: i riders di Deliveroo in stato di agitazione.

Rider rifiuta di fare 50 km per consegnare un panino (per 3,20 euro lordi): punito dal fast food - Come riporta il Corriere della Sera il locale sotto accusa è il Burger King di Adriatico 2, il centro commerciale di Portogruaro. corriereadriatico.it

Rider rifiuta di fare 50 km per consegnare un panino (per 3,20 euro lordi): punito dal fast food - Di non accettare di consegnare un panino a 25 chilometri di distanza (per due, considerando il ritorno) per una paga lorda di 3,20 euro. leggo.it

