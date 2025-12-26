Sei euro per consegnare un panino a più di 20 km su strade pericolose La protesta dei rider | Se rifiuti l’algoritmo ti penalizza

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei euro per consegnare un panino a oltre 20 chilometri di distanza. Accade a Verbania, sul lago Maggiore, dove i rider sono entrati in stato di agitazione dopo la decisione di Deliveroo di estendere la zona di consegna senza preavviso. “Arriviamo a percorrere fino a 24 chilometri – racconta al ilFattoQuotidiano.it Sebastiano, uno dei fattorini – e poi bisogna tornare al punto di partenza. Tutto questo per 7-8 euro lordi a consegna, dunque parliamo di poco più sei euro netti”. Chi lo fa in auto deve sostenere spese extra per la benzina. E chi lo fa con la bici elettrica deve affrontare un vero e proprio percorso a ostacoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sei euro per consegnare un panino a pi249 di 20 km su strade pericolose la protesta dei rider se rifiuti l8217algoritmo ti penalizza

© Ilfattoquotidiano.it - “Sei euro per consegnare un panino a più di 20 km su strade pericolose”. La protesta dei rider: “Se rifiuti, l’algoritmo ti penalizza”

Leggi anche: Sciopero dei rider di Glovo contro l'algoritmo: "Pronti a bloccare tutto"

Leggi anche: Se ti chiamano e riattaccano (anche se non rispondi) sei nei guai: la rete ti ha ‘intercettato’

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sei euro per una consegna a 22 km (+22 per tornare); Da Verbania a Stresa per consegnare un panino: i riders di Deliveroo in stato di agitazione.

Rider rifiuta di fare 50 km per consegnare un panino (per 3,20 euro lordi): punito dal fast food - Come riporta il Corriere della Sera il locale sotto accusa è il Burger King di Adriatico 2, il centro commerciale di Portogruaro. corriereadriatico.it

Rider rifiuta di fare 50 km per consegnare un panino (per 3,20 euro lordi): punito dal fast food - Di non accettare di consegnare un panino a 25 chilometri di distanza (per due, considerando il ritorno) per una paga lorda di 3,20 euro. leggo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.