La morte di Cruz Ezquerdo in La Promessa Il mistero che ribalta ogni certezza nella soap più avvincente L’arresto di Cruz Ezquerdo non è stato un semplice colpo di scena nella trama di La Promessa, ma un vero spartiacque capace di riscrivere il destino di ogni personaggio legato alla tenuta. La marchesa, al centro dell’accusa per l’omicidio di Jana, è stata trascinata via tra lo sgomento del personale e lo sguardo sbigottito della sua stessa famiglia, mentre tutti credevano di aver finalmente davanti la verità. Le prove contro di lei sembravano schiaccianti: una rete intricata di contraddizioni, testimonianze chiave che puntavano il dito e silenzi carichi di sospetto. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - LA PROMESSA URGENTE: CRUZ UCCISA IN CARCERE. UNA LETTERA INCASTRA LEOCADIA!

Approfondimenti su La Promessa

Nella puntata del 10 gennaio della soap spagnola, Leocadia si confronta con Petra, utilizzando una lettera segreta come strumento di ricatto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LA PROMESSA URGENTE: CRUZ UCCISA IN CARCERE. UNA LETTERA INCASTRA LEOCADIA!

Ultime notizie su La Promessa

La Promessa 26 gennaio – 1 febbraio 2026: Jana rivela un segreto, Cruz minaccia ancoraLa Promessa 26 gennaio – 1 febbraio 2026, Jana trova un documento decisivo su Dolores, Cruz perde il controllo e la tenuta è in subbuglio. maridacaterini.it

La Promessa spoiler dalla Spagna: Leocadia dice a Lisandro di volere la fortuna di CruzGli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Leocadia avrà un incontro con Lisandro, al quale comunicherà i motivi che l'hanno spinta ad arrivare ... it.blastingnews.com

«Sì, ho deciso di portare avanti i miei progetti con l’aeronautica, ma lo farò qui in Spagna». Con queste parole Manuel rassicura suo padre Alonso nella puntata de La Promessa in onda il 27 gennaio 2026 su Rete4. Manuel chiarisce che non rinuncerà alle su - facebook.com facebook