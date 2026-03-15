La Porta dell’Alba é un romanzo horror del 1939 scritto da William Sloane e pubblicato in Italia da Adelphi, tradotto da Gianni Pannofino. Trama. Sono passati quattro anni da quando Richard Sayles, psicologo e professore, ha perso le tracce di Julian Blair. Prima suo insegnante, poi fraterno amico, Blair è stato un geniale elettrofisico, almeno finché la morte improvvisa della moglie non ne ha offuscato la mente. Ed eccolo ora rifarsi vivo, con un messaggio sibillino in cui invita Richard a raggiungerlo a Barsham Harbor, nel Maine, dove si è ritirato per poter continuare le sue ricerche lontano dagli occhi indiscreti della comunità scientifica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - LA PORTA DELL’ALBA di William Sloane: Recensione

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