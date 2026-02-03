Luciano Turi, 88 anni, se n’è andato dopo una lunga malattia. Imprenditore di successo a Quarrata, era conosciuto anche nel mondo dell’ippica come un campione di trotto. La sua morte ha colpito sia chi lo aveva visto all’opera sul lavoro che gli appassionati di corse.

Si è spento a 88 anni, dopo una malattia, Luciano Turi, imprenditore quarratino assai conosciuto sia per la sua attività lavorativa che, nel mondo dell’ ippica, per essere stato un campione come driver nelle gare di trotto. Lascia la moglie Angela, i figli Roberto, Barbara e Silvia e gli adorati quattro nipoti. Era anche diventato da qualche anno tenero bisnonno di due amatissime nipotine. Uomo molto attivo e intraprendente, nel 1964 aveva fondato la Sealt, consolidata azienda di Quarrata che tuttora, gestita dal figlio e dal nipote Alessandro, opera nella progettazione e realizzazione di serramenti in alluminio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un gentleman driver. Addio al campione Turi. Imprenditore di talento . E maestro nel trotto

