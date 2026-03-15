La Notte degli Oscar 2026 arriva su Rai1 | quando seguirlo e pronostici sui vincitori

Da superguidatv.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Notte degli Oscar 2026 sarà trasmessa in diretta su Rai1, con lo speciale intitolato “Oscar 2026 – La notte in diretta”, condotto da Alberto Matano in seconda serata. La trasmissione offrirà approfondimenti sulla cerimonia e si concentrerà sui pronostici relativi ai possibili vincitori. La programmazione è stata comunicata e i dettagli sulla copertura sono stati annunciati dalla rete.

Tutto pronto per lo speciale “ Oscar 2026 – La notte in diretta “, lo speciale presentato da Alberto Matano in seconda serata su Rai1. La notte più lunga del cinema internazionale arriva anche in Italia: dove seguirla, orari ed anticipazioni. Oscar 2026 in Italia: data, quando dove vederli. Stasera, domenica 15 marzo 2026 a partire dalle 23.30, appuntamento con Oscars – La notte in diretta. L’attesa cerimonia degli Academy Awards®, ossia la consegna dei Premi Oscar 2026 anche quest’anno sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Dagli studi Rai di Via Teulada Alberto Matano è pronto a seguire l’evento con la partecipazione di ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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