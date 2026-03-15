La Notte degli Oscar 2026 arriva su Rai1 | quando seguirlo e pronostici sui vincitori

La Notte degli Oscar 2026 sarà trasmessa in diretta su Rai1, con lo speciale intitolato “Oscar 2026 – La notte in diretta”, condotto da Alberto Matano in seconda serata. La trasmissione offrirà approfondimenti sulla cerimonia e si concentrerà sui pronostici relativi ai possibili vincitori. La programmazione è stata comunicata e i dettagli sulla copertura sono stati annunciati dalla rete.

Tutto pronto per lo speciale “ Oscar 2026 – La notte in diretta “, lo speciale presentato da Alberto Matano in seconda serata su Rai1. La notte più lunga del cinema internazionale arriva anche in Italia: dove seguirla, orari ed anticipazioni. Oscar 2026 in Italia: data, quando dove vederli. Stasera, domenica 15 marzo 2026 a partire dalle 23.30, appuntamento con Oscars – La notte in diretta. L’attesa cerimonia degli Academy Awards®, ossia la consegna dei Premi Oscar 2026 anche quest’anno sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Dagli studi Rai di Via Teulada Alberto Matano è pronto a seguire l’evento con la partecipazione di ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Notte degli Oscar 2026 arriva su Rai1: quando seguirlo e pronostici sui vincitori Articoli correlati Notte degli Oscar 2026: dallo speciale su Rai1 con Alberto Matano a Youtube, dove vedere la cerimoniaLa notte degli Oscar 2026, tra il 15 e il 16 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si potrà seguire anche dall'Italia. Prima Festival 2026 al via su Rai1: orario, quando seguirlo, conduttori e novitàTutto pronto per il Prima Festival 2026 su Rai1: il pre-show brillante e ritmato, capace di unire leggerezza, ironia e contenuto, diventando ogni... Nomination Oscar 2026: Contento per Sinners, Ma F1 no cacchio! Contenuti utili per approfondire La Notte degli Oscar 2026 arriva su... Temi più discussi: Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia di premiazione; Notte degli Oscar, ci siamo: corsa a due per il miglior film e Chalamet perde terreno; Oscar 2026, dove vedere la cerimonia; Oscar 2026, quando e dove vedere la cerimonia in diretta. Notte degli Oscar 2026: dallo speciale su Rai1 con Alberto Matano a Youtube, dove vedere la cerimoniaLa notte degli Oscar 2026, tra il 15 e il 16 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si potrà seguire anche dall'Italia ... fanpage.it Notte degli Oscar 2026, dove e come seguire la diretta dall’ItaliaSinners di Ryan Coogler arriva come favorito, almeno sulla carta, alla notte degli Oscar 2026, forte di 16 nomination che segnano un vero e proprio record nella storia degli Academy Awards. Tredici ... filmpost.it Malviventi scatenati nella notte ad #Aversa. Due attività commerciali, tra via Vittorio Emanuele e via Belvedere, sono finite nel mirino dei ladri. Il primo episodio si sarebbe verificato ai danni del Pinchos Bistrot in via Vittorio Emanuele. Secondo quanto si appre facebook In attesa della Notte degli Oscar, gustiamoci gli #Crotone @OfficialUSS1919 "Ezio Scida" Domenica 15 marzo 12:30 @SkySport (ch. 201, 257), @NOWTV_It, @OneFootball ( solo all'estero) #SerieCSkyWifi x.com