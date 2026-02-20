Prima Festival 2026 al via su Rai1 | orario quando seguirlo conduttori e novità
Il Prima Festival 2026 inizia su Rai1: il programma si prepara a coinvolgere il pubblico con un pre-show dinamico e ricco di novità. La trasmissione, condotta da due presentatori noti, andrà in onda ogni sera prima di Sanremo, offrendo anticipazioni e curiosità sulla kermesse. Con momenti di spettacolo e interviste esclusive, il festival si propone come apertura ufficiale alla grande musica italiana. L’appuntamento è fissato per le prossime serate.
Tutto pronto per il Prima Festival 2026 su Rai1: il pre-show brillante e ritmato, capace di unire leggerezza, ironia e contenuto, diventando ogni giorno la porta d’ingresso al mondo di Sanremo. Scopriamo insieme la data di partenza, quando seguirlo e sopratutto chi sono i conduttori di quest’anno! Chi conduce Prima Festival 2026? I conduttori. Al via da sabato 21 febbraio 2026, subito dopo il Tg1 delle 20 l’appuntamento con Prima Festival 2026, la striscia quotidiana che apre la serata e accompagna i telespettatori verso il Festival di Sanremo 2026. Un appuntamento divenuto, anno dopo anno, una porta magica sul mondo del Festival che ha l’obiettivo di raccontare l’atmosfera, le notizie e i retroscena a pochi passi dal Teatro Ariston.🔗 Leggi su Superguidatv.it
