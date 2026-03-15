La NATO ha ribadito il suo impegno a fornire assistenza all’Ucraina, nonostante le tensioni in corso con l’Iran stiano già causando problemi sul campo. Le dichiarazioni ufficiali continuano a mettere in evidenza il supporto, ma le azioni sul territorio evidenziano difficoltà crescenti. La situazione si evolve in un quadro complesso, con effetti tangibili sulla capacità di difesa di Kiev.

Il sostegno a Kiev non vacilla nelle parole, ma si incrina nei fatti. Le rassicurazioni del generale Alexus Grynkewich servono prima di tutto a contenere un rischio politico: quello che a Kiev, a Bruxelles e nelle capitali dell’Europa orientale maturi la convinzione che la guerra con l’Iran stia già divorando attenzione, risorse e munizioni destinate all’Ucraina. Dire che il sostegno militare continua è necessario. Ma il punto vero non è la continuità nominale degli aiuti. Il punto è la loro qualità, la loro intensità e soprattutto la loro priorità strategica nel momento in cui Washington si trova coinvolta su un altro teatro ad alta intensità. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La NATO promette di continuare gli aiuti ma la guerra con l’Iran sta già indebolendo l’Ucraina

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