La Mens Sana affronta Genova per il riscatto Vecchi | Attenzione partita molto insidiosa

La Mens Sana sfida Genova in una partita che può servire per riprendere fiducia dopo la sconfitta di Empoli e rafforzare la posizione in classifica. Il coach Vecchi ha avvertito che la gara sarà molto insidiosa e richiederà attenzione. La squadra vuole ottenere una vittoria importante per mantenere il primo posto, anche se in condivisione.

Vincere per resettare lo stop di Empoli e consolidare il primato, seppur in coabitazione, in vista del rush finale. La Mens Sana torna in campo oggi alle 18 al PalaEstra contro i Seagulls Genova per un testa coda che nasconde delle insidie. "Siamo contenti di tornare a casa a maggior ragione dopo una sconfitta. Quindi c’è voglia di fare una prestazione importante di energia. Genova? E’ la squadra che ha dei giocatori forti, in questo momento non riescono a trovare continuità di risultati, ma se guardiamo individualmente i giocatori, il loro percorso e anche quello che fanno all’interno delle partite sicuramente è una squadra sulla quale mettere grande attenzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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