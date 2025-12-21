La Mens Sana sogna il colpo a Cecina Coach Vecchi | Bel banco di prova

La Mens Sana affronta l'ultima partita dell’anno in un match complesso a Cecina. Assenti Belli e Perin per infortunio, la squadra si prepara a valutare Jokic fino all’ultimo momento. Coach Vecchi considera questa sfida un importante banco di prova, offrendo un’opportunità per testare la compattezza e la tenuta del gruppo in condizioni difficili. La squadra sogna di ottenere un risultato positivo in questa trasferta.

Ultima gara dell’anno ricchissima di insidie per la Mens Sana che fa visita a Cecina senza Belli e Perin infortunati e con Jokic che sarà provato fino all’ultimo per valutarne in extremis la disponibilità. "Sarà una partita impegnativa – le parole di coach Federico Vecchi alla vigilia -. Cecina è una ottima squadra sia difensivamente che offensivamente e viene da un bel momento di forma. Sarà quindi un bel banco di prova per chiudere il nostro 2025 a livello agonistico. Cecina come dicevo è una squadra unita, solida, consistente. Hanno fisicità ed organizzazione e in attacco possono far male sia da dentro l’area con i loro lunghi che dal perimetro dove hanno elementi esperti e prolifici come Turini e Saccaggi che sono in grado di accedersi con strisce di canestri che spesso portano Cecina a fare dei break importanti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

