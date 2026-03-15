Il film “La mattina scrivo”, diretto da Valérie Donzelli, è tratto dall’autobiografia di Franck Courtès. La pellicola affronta temi legati alle sfide personali e al desiderio di cambiamento, e si distingue per il suo tono drammatico e il modo in cui rappresenta le difficoltà di un protagonista. La narrazione si concentra su momenti di introspezione e sui passaggi cruciali della vita del personaggio principale.

“La mattina scrivo” spiazza e disorienta. È un film drammatico diretto da Valérie Donzelli, basato sul libro autobiografico di Franck Courtès. La storia segue Paul, fotografo di successo che decide di lasciare tutto per dedicarsi alla scrittura – affrontando la precarietà di vivere la vita guardandola dal basso, nel tentativo di ritrovare passione – alla ricerca di un valore personale rinnovato. Un percorso intrapsichico che cerca il sacrificio per andare alla ricerca di se stesso. La scrittura che scompone come creatività che irrompe. Si descrive quella dicotomia ordinaria, metropolitana fra povertà e ricchezza. Il protagonista tocca il suo scenario temuto della perdita e man mano risale con coraggio e dedizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “La mattina scrivo”, il film che incoraggia al cambiamento possibile

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