La mattina scrivo il film di Valérie Donzelli sull’artista precario che finisce nella giungla dei lavoretti

Questa mattina, tra le pagine scritte e il film di Valérie Donzelli, si racconta di un artista che vive una condizione di precarietà e si ritrova a confrontarsi con una serie di lavoretti. La pellicola descrive il percorso di un protagonista che, tra sogni e difficoltà, si muove nella complessità della vita quotidiana, immerso nella giungla delle piccole occupazioni.

Un fotografo parigino abbandona stipendio e sicurezza per diventare scrittore e scivola nel mondo dei lavori a chiamata. Ritratto ruvido e senza retorica di una libertà che somiglia sempre più a una trappola. Tra il sottile pulviscolo della contemporanea poesia di La mattina scrivo ci si può infilare in molti modi. Pensando che sia un film sulla precarietà del mondo del lavoro (e lo è). Pensando che sia un film sul senso del sacrificio affinché l’arte e l’artista possano agire liberi (e lo è anche questo). Oppure pensando che questa storia di un oggi slittante e sfuggente, filmata con mirabile e ruvida grazia dalla regista francese Valérie Donzelli, racconti qualcosa di ancora più critico: l’indecifrabilità dei ruoli sociali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

