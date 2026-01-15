La babydoll manicure si presenta come una delle tendenze più raffinate dell’inverno 2026, approvata da Hailey Bieber. Questa tecnica propone un modo delicato e sobrio di indossare il rosa, offrendo un’alternativa soft e ultra chic ai look più complessi. Perfetta per chi desidera unghie eleganti e discreti, rappresenta un’evoluzione stilistica per la manicure, adatta a ogni occasione.

C’è un nuovo modo di indossare il rosa, ed è tutto tranne che zuccheroso. Si chiama Babydoll manicure ed è la risposta soft, sheer e ultra chic a mesi di nail look super strutturati. È delicata, luminosa, naturale ma non banale. In una parola: addictive. A lanciarla ufficialmente? Hailey Bieber, che l’ha sfoggiata nella sua recente campagna di San Valentino, trasformando una manicure quasi invisibile nell’ennesimo beauty statement virale. Cos’è davvero la babydoll manicure (spoiler: non è la solita pink nails). La Babydoll manicure è una manicure rosa chiarissimo, quasi trasparente, con finish lucido e effetto “unghia sana ma potenziata”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La babydoll manicure potrebbe essere la manicure più dolce dell’inverno 2026 (ed è approvata da Hailey Bieber)

