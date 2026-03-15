La Lucchese ha vinto anche contro il Montespertoli e, con quattro partite ancora da giocare, si trova a quota sessanta punti in classifica. La partita si è conclusa con una vittoria della squadra di casa, consolidando così la sua posizione in classifica. La squadra ha ottenuto i tre punti necessari per aumentare le possibilità di conquistare il campionato.

Lucca, 15 marzo 2026 - La Lucchese batte il Montespertoli e a quattro giornate dalla fine del campionato sale a quota sessanta in classifica. I rossoneri partono bene e all’11’ con Bartolotta provano subito a sbloccare il match, ma la sua conclusione non termina molto lontana dall'incrocio dei pali. Al 20’ tiro a botta sicura di Russo, ma Lotti leva letteralmente il pallone di porta, mandando la palla in angolo, ma il direttore di gara non concede il tiro dalla bandierina. Il Montespertoli ci prova in pieno recupero con Salvadori, ma Milan para senza problemi. Nel secondo tempo la Lucchese entra in campo più convinta e decisa. E al 10’ sblocca la gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Lucchese batte anche il Montespertoli e ipoteca la vittoria del campionato

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