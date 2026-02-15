Basket la Sebastiani batte Verona 82-78 | Udom decisivo al PalaSojourner vittoria importante per il campionato

La squadra di basket Sebastiani ha vinto contro Verona 82-78, perché Udom ha segnato due canestri decisivi negli ultimi secondi al PalaSojourner. La partita si è giocata in un clima teso, con entrambe le squadre che hanno lottato fino alla fine. Udom ha realizzato un tap-in vincente a pochi secondi dalla sirena, portando i suoi alla vittoria.

La Sebastiani Vince al Fotofinish: 82-78 al Verona, Udom Decisivo al PalaSojourner. La Sebastiani ha conquistato una vittoria importante contro Verona, chiudendo la partita al PalaSojourner con un punteggio di 82-78. L'incontro, disputato oggi 15 febbraio 2026, è stato deciso da una prestazione convincente della squadra reatina, in particolare dai 23 punti realizzati da Udom, che hanno contribuito in modo significativo al successo finale. La vittoria consolida la posizione della Sebastiani nel campionato e accende l'entusiasmo dei tifosi. Un PalaSojourner in Festa: L'Atmosfera della Partita. Il PalaSojourner, impianto sportivo di riferimento per la città di Rieti, ha fatto da cornice a una sfida combattuta e ricca di emozioni.