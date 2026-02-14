La strategia marittima degli Stati Uniti entra nella fase operativa Il piano per tornare potenza globale dei mari

Gli Stati Uniti hanno avviato ufficialmente la loro strategia marittima, un passo che mira a rafforzare la presenza navale nel Pacifico e nell’Atlantico. Questa mossa deriva da una volontà interna di rinnovare la flotta e migliorare le capacità di difesa, ma risponde anche alle tensioni crescenti con la Cina. La regione del Mar Cinese Meridionale diventa così un punto cruciale per le future mosse militari e diplomatiche degli Stati Uniti.

Dietro il rilancio della potenza marittima americana c'è una logica di carattere interno, ma si intravede anche una necessità geopolitica più ampia, legata alla competizione sistemica con la Cina e al ritorno del mare come spazio decisivo della rivalità tra grandi potenze. Il controllo delle catene logistiche, dei cantieri navali, delle flotte commerciali e delle infrastrutture portuali è oggi considerato tanto strategico quanto la superiorità militare. In questo quadro, Washington mira a ridurre la dipendenza da fornitori stranieri, contrastare il predominio industriale cinese nella cantieristica e rafforzare la propria presenza nelle aree chiave del commercio globale, dall'Indo-Pacifico all'Artico fino ai corridoi marittimi che collegano Asia, Medio Oriente ed Europa.