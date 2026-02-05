Avellino | la rinascita della borghesia attraverso la cultura

La mostra “La Biblioteca del Borghese” apre i battenti alla Biblioteca Provinciale di Avellino. Curata dal professor Toni Iermano, l’esposizione mette in mostra come la borghesia meridionale si sia reinventata attraverso i libri e la cultura. Un’occasione per capire come la tradizione si sia trasformata nel tempo.

La mostra "La Biblioteca del Borghese", presentata alla Biblioteca Provinciale di Avellino e curata dal professor Toni Iermano, offre uno spunto di riflessione sulla trasformazione della borghesia meridionale attraverso lo strumento privilegiato della cultura libraria.

