Inseguire sogni e passioni anche quando la realtà è contro di te | cosa ci ha insegnato Dawson e perché ne abbiamo già nostalgia
Dopo aver visto Dawson inseguire sogni e passioni, molti si sono riconosciuti in lui. La serie ci ha fatto sognare di essere come Dawson, di vivere le emozioni e le sfide di un ragazzo che non si arrende, anche quando la realtà sembra contro di lui. Ora, ripensando a quei momenti, tanti avvertono già una certa nostalgia per quei tempi in cui i sogni sembravano ancora possibili.
In fondo abbiamo sognato tutti di essere Dawson. E di conseguenza James Van Der Beek. Inscindibile l’attore dal personaggio. Dawson aveva in sé (soprattutto nella prima stagione) lo struggimento e l’entusiasmo tipico di quella età che si chiama post adolescenza in cui si ha l’illusione che quest’energia bipolare possa essere canalizzata in ciò che più ci appassiona. Ci siamo appassionati a Van der Beek sul momento e siamo nostalgici (e malinconici) ora, esattamente per lo stesso motivo: la consapevolezza di voler inseguire qualcosa che si chiami sogno o passione (poco importa) osservandolo sempre all’orizzonte e aspirando che possa diventare realtà un giorno, il più delle volte senza riuscirci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Dawson James
Gomorra – Le origini: ci piace davvero o la stiamo guardando solo perché abbiamo nostalgia di Secondigliano?
La serie “Gomorra – Le origini” è diventata un successo su Sky, suscitando domande sulla reale attrattiva del racconto o sulla nostalgia di Secondigliano.
Bonucci torna a parlare della Vecchia Signora: «Conte ci ha insegnato cosa vuol dire Juventus. BBC? Abbiamo segnato un’era». Poi il commento sul passaggio al Milan
Leonardo Bonucci ripercorre il suo percorso con la Juventus, ricordando l’insegnamento di Conte e i momenti con Buffon e Chiellini.
He cheated! After 6yrs, she slays in London. Now her ex chases her abroad, begging for her back!
Ultime notizie su Dawson James
Argomenti discussi: Locatelli (Zebre) tra il diabete e la Nazionale: Continuate a inseguire i vostri sogni; Oroscopo: 1 segno sperimenta passione, attrazione e flirt irresistibili. Le sue relazioni sono infuocate; Venerdì 13 febbraio al Teatro Comunale di Nardò Arie e passioni: il concerto dei tre tenori; Torna il progetto educativo Sogna e credici fino alle stelle.
Locatelli (Zebre) tra il diabete e la Nazionale: «Continuate a inseguire i vostri sogni»Il sogno di chi amava soltanto giocare con i suoi amici che, nell’arco di pochi anni, ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di più complicato. In mezzo il rugby, la voglia di continuare e il suppor ... sportparma.com
Ho 19 anni e la passione di inseguire l’autenticità. Caro Giovanni, ti aspetto in trasmissionemi chiamo Giovanni, ho 19 anni, e sento il bisogno di scriverti per esprimerti tutta la mia stima e la mia ammirazione. Ti seguo da anni, e ogni volta che ti vedo in televisione resto colpito non solo ... quotidiano.net
"Grazie Lindsey Vonn, per scegliere sempre il coraggio e ispirare generazioni a inseguire grandi sogni" - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.