Dopo aver visto Dawson inseguire sogni e passioni, molti si sono riconosciuti in lui. La serie ci ha fatto sognare di essere come Dawson, di vivere le emozioni e le sfide di un ragazzo che non si arrende, anche quando la realtà sembra contro di lui. Ora, ripensando a quei momenti, tanti avvertono già una certa nostalgia per quei tempi in cui i sogni sembravano ancora possibili.

In fondo abbiamo sognato tutti di essere Dawson. E di conseguenza James Van Der Beek. Inscindibile l’attore dal personaggio. Dawson aveva in sé (soprattutto nella prima stagione) lo struggimento e l’entusiasmo tipico di quella età che si chiama post adolescenza in cui si ha l’illusione che quest’energia bipolare possa essere canalizzata in ciò che più ci appassiona. Ci siamo appassionati a Van der Beek sul momento e siamo nostalgici (e malinconici) ora, esattamente per lo stesso motivo: la consapevolezza di voler inseguire qualcosa che si chiami sogno o passione (poco importa) osservandolo sempre all’orizzonte e aspirando che possa diventare realtà un giorno, il più delle volte senza riuscirci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inseguire sogni e passioni anche quando la realtà è contro di te: cosa ci ha insegnato Dawson (e perché ne abbiamo già nostalgia)

