sigel vince 3 0 e si porta al quarto posto nella pool salvezza

Sigel Seap Marsala Volley ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro la squadra avversaria, grazie a una buona prestazione in casa. La causa della vittoria risiede nella concentrazione dei giocatori e in una difesa solida che ha impedito agli avversari di segnare. Con questa vittoria, la squadra si posiziona al quarto posto nella Pool Salvezza, mantenendo viva la speranza di migliorare la propria classifica. La partita si è conclusa con entusiasmo tra i tifosi presenti.

Nel contesto della Pool Salvezza, la Sigel Seap Marsala Volley conquista una vittoria netta tra le mura amiche, proseguendo la propria marcia con una terza vittoria consecutiva. Il 3-0 inflitto a Volley Modena (25-23, 25-15, 28-26) consolida la posizione in classifica e alimenta le ambizioni di permanenza in Serie A2 Tigotà. La gara ha visto una Marsala determinata a gestire i momenti chiave e a sfruttare il fattore campo, con una cornice di pubblico calorosa che ha accompagnato le azioni di casa dall’inizio alla fine. La formazione marsalese ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, mantenendo la lucidità necessaria per chiudere i set senza concedere spazio alle avversarie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

