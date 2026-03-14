Notte degli Oscar 2026 | la guida completa per seguire la diretta

La notte tra domenica 15 e lunedì si terrà la cerimonia degli Oscar 2026, la più importante del cinema internazionale. L’evento si svolgerà presso il Dolby Theatre di Los Angeles e vedrà la consegna di premi in diverse categorie, tra cui miglior film, miglior attore e miglior attrice. La diretta avverrà in tutto il mondo, con numerosi mezzi di trasmissione pronti a seguire ogni momento della serata.

Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, il Dolby Theatre di Los Angeles accenderà i riflettori sulla 98ª edizione degli Academy Awards (queste sono le nomination 2026), pronti a premiare le eccellenze che hanno segnato la stagione. Per gli appassionati italiani, l’appuntamento rimane una costante carica di aspettative, tra glamour da red carpet e l’attesa per il verdetto finale. Come tradizione, la Rai si conferma il punto di riferimento per il pubblico italiano. La copertura televisiva sarà affidata a Rai 1, che a partire dalle ore 23:30 di domenica 15 marzo trasmetterà lo speciale “Oscars – La notte in diretta”. La conduzione sarà affidata ad Alberto Matano, che dagli studi di Via Teulada guiderà un panel di esperti e giornalisti per commentare in tempo reale l’assegnazione delle ambite statuette. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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