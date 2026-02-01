Grammy 2026 la guida completa alla notte degli Oscar della musica | nominati ospiti e come seguire la cerimonia

La notte dei Grammy 2026 si avvicina e mette in scena una vera festa della musica. La cerimonia si svolgerà tra l’1 e il 2 febbraio e promette di portare in scena artisti noti e emergenti, con nuove regole di voto e categorie inedite. Tra le star che saliranno sul palco ci sono grandi leggende e volti freschi pronti a conquistare il pubblico e la scena musicale internazionale. La notte degli Oscar della musica sarà trasmessa in diretta, così gli appassionati potranno seguire ogni momento di questa grande serata.

Tra nuove regole di voto, categorie inedite, leggende da celebrare e artisti emergenti in corsa, tutto quello che c'è da sapere sulla 68ª edizione dei Grammy, in scena nella notte tra l'1 e il 2 febbraio.

