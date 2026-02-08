realpolitik del west asia mohammed soliman e la fine del medio oriente come lo conoscevamo

Mohammed Soliman mette in discussione il modo in cui conosciamo il Medio Oriente. Nel suo nuovo libro, analizza i profondi cambiamenti in atto, dal superamento del concetto di “Medio Oriente” fino alla competizione per i minerali critici. Il Golfo diventa il nuovo centro di gravità, mentre l’Europa si trova a dover ripensare il proprio ruolo in un’area sempre più interconnessa e strategicamente complessa.

Dal superamento del concetto tradizionale di “Medio Oriente” al passaggio dal nation-building all’ order-building, dall’ascesa dell’AI come nuova infrastruttura strategica alla competizione sui minerali critici, fino al ruolo dei corridoi geoeconomici e delle coalizioni flessibili, Mohammed Soliman propone nel suo nuovo libro – “ West Asia: A New American Grand Strategy in the Middle East ” (Polity Press) – un’analisi sistemica di uno spazio sempre più interconnesso, nel quale il Golfo emerge come nuovo centro di gravità e l’Europa è chiamata a ripensare profondamente il proprio posizionamento. 🔗 Leggi su Formiche.net

