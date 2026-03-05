Con la guerra Usa in Iran finisce anche il negoziato sull’Ucraina

Con la guerra degli Stati Uniti in Iran si interrompe anche il negoziato sull’Ucraina. Le dichiarazioni di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, sono state formulate senza che si prestasse attenzione alle sue ultime affermazioni. La situazione si evolve in un contesto di tensione internazionale senza che siano annunciati nuovi accordi o iniziative di pace.

Abituati alle sue solite intemerate, abbiamo passato sotto silenzio le ultime dichiarazioni di Maria Zakharova, la portavoce ufficiale del ministero degli Esteri russo. Commentando gli ultimi eventi in Medio Oriente, la Zakharova (da non confondere con qualunque funzionario incaricato di leggere comunicati) ha detto: “Il processo negoziale tra Stati Uniti e Iran è stato solo un’operazione di copertura”. E fin qui nulla di strano, è ciò che pensano tutti: la Casa Bianca ha trascinato i colloqui con gli iraniani il tempo necessario per accumulare la famosa armada destinata ad attaccare l’Iran. Poi, però, la Zakharova ha aggiunto: “Per quanti anni abbiamo osservato come i processi negoziali venissero utilizzati per coprire ogni genere di piani di escalation di questo o quel conflitto “. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Attacco Usa-Israele sull'Iran: confermata l'uccisione di Khamenei, morti anche il genero e la nuora. Netanyahu: "Il regime non deve più esistere, guerra porterà a vera pace"

Ucraina. Sabotare il negoziato, preparare la grande guerra in EuropaIl finanziamento di 90 miliardi della Ue per l’Ucraina segnala che la guerra deve proseguire.

Usa e Iran, guerra o negoziato - di Nicola Pedde

