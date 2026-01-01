A lezione di legalità con la Guardia di Finanza
L’I.C. “Fieramosca-Martucci” di Capua prosegue con incontri dedicati alla legalità, coinvolgendo la Guardia di Finanza. Questi momenti di formazione mirano a sensibilizzare gli studenti sul valore della cittadinanza responsabile e sulla tutela delle norme, contribuendo a sviluppare una cultura civica tra le giovani generazioni.
Continuano gli incontri dell’I.C. “Fieramosca-Martucci” di Capua dedicati all’educazione delle nuove generazioni a una cittadinanza attiva e consapevole. Gli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di Capua, guidata dal Comandate Lorenzo Bernardi, e le unità cinofile della Compagnia di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
