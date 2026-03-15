La gaffe sul ’Besanese’ Referendum sì ma del ’22

C’è modo e modo di sbagliare. E poi c’è il modo scelto dal Centrodestra Besana, che nell’ultimo numero de ’ Il Besanese ’, il notiziario del Comune, è riuscito nell’impresa di confondere il referendum del 22 (marzo) con i quesiti abrogativi del 2022. Un errore talmente macroscopico da sembrare una parodia della comunicazione politica, se non fosse stato stampato, distribuito e recapitato nelle cassette della posta di tutta la città. Nello spazio riservato ai gruppi consiliari, la lista invita i cittadini a votare il 22 e 23 marzo. ma lo fa parlando del referendum sbagliato. Non un refuso, non una data invertita: un intero impianto argomentativo costruito su consultazioni concluse quattro anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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