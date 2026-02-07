Il Consiglio dei ministri ha confermato le date del referendum sulla riforma della giustizia, fissandolo per il 22 e 23 marzo. Il testo del quesito è stato precisato e il presidente Mattarella ha dato il suo ok, sottolineando l’importanza di rispettare le decisioni della Cassazione. La decisione è arrivata dopo che ieri la Corte suprema aveva accolto il ricorso del “Comitato dei 15”.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di confermare per il 22 e 23 marzo la data del Referendum sulla riforma della giustizia, dopo che ieri la Cassazione aveva accolto il ricorso del “Comitato dei 15”. “Precisato” solo il quesito referendario. Pertanto, ha fatto sapere Palazzo Chigi, il testo del quesito del Referendum già indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 viene precisato come segue: ‘Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum, Cdm conferma: si vota il 22 e 23 marzo. “Precisato” il testo del quesito. Ok di Mattarella: “Ma rispetto per la Cassazione”

Approfondimenti su Referendum 23 marzo

Dopo aver modificato il testo del quesito, il Consiglio dei ministri ha deciso di non spostare le date del referendum.

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Referendum 23 marzo

Argomenti discussi: Ricorso non fondato sul referendum sulla giustizia, Tar boccia richiesta e conferma il voto il 22 e 23 marzo; Il Tar boccia i ricorsi sul referendum e conferma la data; Referendum riforma giustizia, perché risultato è in bilico: il sondaggio e il voto; Referendum giustizia, oggi il Cdm. Promotori firme: Ora nuova data.

Referendum, Cdm conferma: si vota il 22 e 23 marzo. Precisato il testo del quesito. Ok di Mattarella: Ma rispetto per la CassazioneIl Consiglio dei ministri ha deciso di confermare per il 22 e 23 marzo la data del Referendum sulla riforma della giustizia, dopo che ieri la Cassazione aveva accolto il ricorso del Comitato dei 15. firenzepost.it

Referendum Giustizia, dopo il cambio del quesito il Cdm non tocca la data: si vota 22 e 23 marzoIl Cdm non fa slittare il giorno del referendum sulla Giustizia dopo la modifica del quesito da parte della Cassazione. Si vota il 22 e 23 marzo ... virgilio.it

Matera, la Cgil conferma il suo NO al referendum sulla Giustizia facebook

Il presidente #mattarella ha firmato il DPR che conferma la data del #referendum sulla separazione della carriere per il 22/23 marzo, che è stato approvato oggi dal consiglio dei ministri x.com