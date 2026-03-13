Rintracciata a Firenze Elena Rebeca Burcioiu la 21enne scomparsa a Foggia | sta bene

La Polizia di Stato ha rintracciato a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, una 21enne rumena scomparsa da Foggia. La ragazza, che era scomparsa il 2 marzo, è stata trovata viva e in buona salute. La scomparsa era stata denunciata da una sua connazionale di 38 anni, amica della giovane. La polizia ha confermato il ritrovamento e l’incolumità della 21enne.

E’ stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato, è viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando una sua connazionale amica di 38 anni ne aveva denunciato la scomparsa a Foggia. La 21enne è in buone condizioni di salute. La notizia è stata confermata dalle Questure di Foggia e Firenze. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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