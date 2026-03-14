Elena Burcioiu ha trascorso dodici giorni a Firenze con il suo ragazzo, incontrato a Foggia. Durante il soggiorno, ha fatto passeggiate nel centro storico e ha trascorso alcune serate in discoteca. La coppia ha vissuto questo periodo lontano da altri impegni e routine quotidiana. Il loro viaggio si è svolto in modo tranquillo e senza eventi particolari.

Dodici giorni lontano da tutto, trascorsi insieme al ragazzo conosciuto a Foggia: una settimana tra passeggiate nel centro storico di Firenze e serate in discoteca. È il racconto della fuga di Elena Burcioiu, la 21enne romena scomparsa il 2 marzo scorso da Foggia e ritrovata la sera del 13 marzo a Firenze, dopo giorni di ricerche e preoccupazione. Secondo quanto riferito dalla stessa ragazza agli investigatori, Elena si sarebbe allontanata volontariamente insieme a un giovane connazionale conosciuto lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo. La scomparsa e l’ultima telefonata. Il giorno della scomparsa alcuni testimoni avevano visto la ragazza salire a bordo di una BMW, guidata da un giovane tra i 24 e i 27 anni, come aveva raccontato un’amica di Elena alla polizia nel momento in cui aveva denunciato la sua scomparsa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elena Burcioiu, dodici giorni di “fuga d’amore” a Firenze: da cosa scappava

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