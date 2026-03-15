La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Bahar, Ceyda e Arif collezionano due milioni di utenti in Italia, riuscendo a contrastare la concorrenza della Rai. Una dizi turca che si appresta a chiudere i battenti nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da , le ultime puntate de La forza di una donna saranno trasmesse ad aprile in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Il pubblico dovrà dire addio a Bahar e agli altri personaggi delle vicende ambientate nel quartiere Tarlabasi. Nel frattempo, la dizi turca sbarcherà anche alla domenica pomeriggio a partire dal 22 marzo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna verso la chiusura su Canale 5: svelata la data

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