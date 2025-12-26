La Forza di una Donna stop natalizio prolungato per la serie Ecco quando torna su Canale 5

Durante le festività natalizie anche la programmazione Mediaset subisce alcune modifiche e tra i titoli coinvolti, seppur solo per un breve periodo, c’è anche La forza di una donna. La serie turca Kad?n non sarà infatti trasmessa nei giorni di Natale e Santo Stefano, lasciando temporaneamente spazio a contenuti diversi nel pomeriggio di Canale 5. Dallo scorso 1° dicembre il pubblico aveva potuto seguire le vicende di Bahar con un doppio appuntamento quotidiano, uno nel primo pomeriggio intorno alle 16 e uno in fascia preserale, poco dopo le 18. Una scelta che aveva premiato gli ascolti e fidelizzato ancora di più i fan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

