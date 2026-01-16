La Parchi Val di Cornia assume per l' estate 2026 tutte le figure ricercate | domande entro il 29 gennaio

La Parchi Val di Cornia sta reclutando per l’estate 2026 diverse figure professionali, tra cui addetti all’accoglienza, guardiaparco, guide, personale di manutenzione, servizi informativi e operatori di sorveglianza. Le candidature devono essere presentate entro il 29 gennaio. Questa opportunità permette di contribuire alla gestione e alla valorizzazione di un’area naturale di grande interesse, offrendo un’esperienza professionale in un contesto ambientale unico.

Dall’accoglienza ai visitatori ai guardiaparco, passando per le guide, gli addetti alla manutenzione, gli addetti al servizio informazioni e gli operatori della sorveglianza. Sono diverse e di varia natura le figure ricercate dalla Parchi Val di Cornia per la stagione estiva 2026. Si tratta della società che valorizza il patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio, offrendo esperienze che combinano storia etrusca e mineraria, natura mediterranea e siti costieri, attraverso musei, parchi a tema e percorsi didattici nei diversi comuni della Val di Cornia stessa. Gli avvisi di selezione sono stati pubblicati lo scorso 14 gennaio e hanno come data di scadenza per la presentazione delle domande il giorno 29 gennaio alle ore 13. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

