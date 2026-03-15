La difesa di Salvatore Iacolino sostiene che i 90mila euro sequestrati nell’abitazione dell’indagato siano tracciabili e giustificabili. Il legale ha dichiarato che non ci sono dubbi sulla provenienza del denaro e che tutto è stato documentato. La vicenda riguarda il sequestro di una somma significativa, che secondo la difesa sarebbe legale e regolare.

Non ci sarebbe nessun mistero sui 90mila euro trovati nell’abitazione di Salvatore Iacolino. È da qui che parte la linea difensiva dell’ex direttore generale del Policlinico di Messina, indagato dalla Direzione distrettuale antimafia per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata nell’inchiesta che ruota attorno al boss di Favara Carmelo Vetro. Il denaro sequestrato durante le perquisizioni sarebbe interamente tracciabile e il frutto di una serie di prelievi effettuati nel tempo dai conti correnti personali del dirigente sanitario, risalenti anche al periodo in cui ricopriva l’incarico di eurodeputato. Somme custodite in casa e conservate in cassaforte, la cui provenienza – assicurano gli avvocati Giuseppe Di Peri e Arnaldo Faro – sarà dimostrata attraverso la documentazione bancaria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La difesa di Salvatore Iacolino: «I soldi sequestrati sono tracciabili»

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