SALERNO – In vista delle festività natalizie, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Salerno ha intensificato i controlli su articoli natalizi e alimenti tipici, eseguendo una serie di ispezioni in vari esercizi commerciali della provincia.Le verifiche hanno portato al riscontro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Carabinieri intensificano i controlli natalizi: sequestrati alimenti non tracciabili

Leggi anche: Controlli dei Carabinieri NAS su addobbi e alimenti natalizi: sequestri e sanzioni

Leggi anche: Alimenti non tracciabili nel ristorante etnico: sequestrati 10 chili di cibo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cassino, blitz del NAS nella movida: multa di 2.000 euro e carenze igieniche in un locale; Pescheria piena di ordini per le feste, ma è abusiva e senza norme igieniche: sequestrati 110 chili di anguille; Controlli di Natale nel Cilento e nel Salernitano: sequestri del Nas in pasticcerie e negozi.

Controlli di Natale nel Cilento e nel Salernitano: sequestri del Nas in pasticcerie e negozi - I Carabinieri del Nas intensificano i controlli per le festività: sequestrati addobbi non a norma e alimenti senza tracciabilità. infocilento.it