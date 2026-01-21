Rifiuti non raccolti da 4 mesi nella zona industriale di Salerno | la denuncia di un' impiegata

Da diversi mesi, i rifiuti nella zona industriale di Salerno non vengono raccolti, creando una situazione di accumulo e degrado. A segnalare il problema è un’impiegata di un’azienda locale, che invita le autorità competenti a intervenire prontamente per ripristinare la regolare gestione dei rifiuti e garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. La situazione richiede attenzione per evitare ulteriori complicazioni e tutela ambientale.

Da molto tempo i rifiuti non vengono raccolti nella zona industriale di Salerno. A denunciarlo alla nostra redazione è un'impiegata di un'azienda che chiede l'intervento delle autorità competenti. "Scrivo per segnalare una situazione di grave degrado che da oltre quattro mesi interessa la nostra.

