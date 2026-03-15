È stata pubblicata la demo di Fallout Chicago, permettendo ai giocatori di esplorare l’enorme DLC creato dai fan. La versione di prova offre l’opportunità di provare le nuove ambientazioni e le avventure sviluppate dalla comunità. Questa release si aggiunge alla lunga serie di modifiche che mostrano come i fan possano ampliare l’esperienza di un videogioco.

Il mondo delle mod continua a dimostrare quanto la passione dei fan possa espandere l’universo di un videogioco. In queste ore è stata pubblicata la demo gratuita di Fallout Chicago, una gigantesca espansione amatoriale per Fallout: New Vegas che introduce una nuova area, personaggi inediti e una storia completamente originale. Il progetto è sviluppato da un gruppo di modder conosciuto come Fallout Chicago Team e rappresenta uno dei lavori fan-made più ambiziosi dedicati alla celebre saga post-apocalittica. La versione dimostrativa è già disponibile online e permette di provare una parte consistente dell’esperienza prevista per il lancio completo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La demo di Fallout Chicago è disponibile: è ora possibile provare l’enorme DLC fan-made

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