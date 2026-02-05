Capcom ha lanciato ufficialmente la demo di Pragmata, che ora si può provare su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. La casa giapponese apre le porte al suo nuovo universo e invita i giocatori a scoprire in anteprima cosa riserva il titolo. La versione dimostrativa è disponibile da oggi su tutte le piattaforme principali.

Capcom apre ufficialmente le porte all’universo di Pragmata con una demo giocabile disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2 e PC. L’annuncio è arrivato in concomitanza con il Nintendo Direct: Partner Showcase, dove è stata mostrata anche la versione Switch 2 del gioco. La demo consente di provare in anteprima le meccaniche chiave dell’esperienza, a pochi mesi dal lancio completo. L’uscita definitiva è confermata per il 24 aprile 2026. Si tratta di un passaggio cruciale per uno dei progetti Capcom più attesi degli ultimi anni. Pragmata è un gioco d’azione e puzzle in tempo reale ambientato in una stazione spaziale futuristica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La demo di Pragmata è ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC

Approfondimenti su Pragmata Demo

Divinity: Original Sin 2 torna su nuove piattaforme con la Definitive Edition, ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

È iniziato l'Xbox Indie Demo Fest, un evento che offre agli appassionati l'opportunità di esplorare oltre 30 demo gratuite di giochi indie disponibili su Xbox Series X|S e PC.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pragmata Demo

Argomenti discussi: Requiem e Pragmata sono la prova che Switch 2 è pronta; Resident Evil Requiem e Pragmata: Capcom punta forte su Nintendo Switch 2; Pragmata Anteprima della versione Switch 2: Dead Space, Bloodborne e Bioshock senza l'inquietudine?; Intel XeSS 3 in distribuzione: arriva anche qui la Multi-Frame Generation.

La demo di Pragmata su Nintendo Switch 2 è disponibile da oggiSe Pragmata vi ha incuriositi ma avete ancora bisogno di comprendere se faccia per voi, sappiate che potete provarlo grazie a una versione demo su Nintendo Switch 2. multiplayer.it

Pragmata: demo gratis disponibile da oggi anche su Switch 2, link al downloadAl Nintendo Direct presentato un nuovo trailer di Pragmata, demo gratuita disponibile su PC, PS5, Xbox e oggi in arrivo anche su Switch 2. Il Nintendo Direct di febbraio vede anche Pragmata tra i suoi ... msn.com

Buonasera. Negli ultimi due anni, avevo perso interesse a giocare ai videogiochi. Possiedo tante console, compresa una Xbox series X, una 360 e altre console meno recenti. Non so spiegare il motivo ma qualsiasi gioco non mi trasmetteva più nulla. Dopo m facebook

Kingdom Come Deliverance: l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S potrebbe avere una data x.com