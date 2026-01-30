Nioh 3 è ora disponibile la nuova demo del gioco di Team NINJA

In queste ore, KOEI TECMO Europe e Team NINJA hanno rilasciato una nuova demo di Nioh 3. I giocatori possono provarla ora su PlayStation 5 e PC Steam. La demo offre un assaggio del nuovo capitolo della serie di action-RPG ambientata nel Giappone dei samurai.

Nelle scorse ore KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Team NINJA hanno pubblicato una nuova demo dell’imminente Nioh 3, il nuovo capitolo della serie di action-RPG oscuri a tema samurai per PlayStation 5 e PC Windows (tramite Steam). Nella demo, si potranno esplorare le prime fasi dell’avventura e ricevere un oggetto bonus per il gioco completo. Prima di attraversare il tempo per salvare il Giappone (a partire dal 6 febbraio 2026, giorno in cui sarà pubblicato Nioh 3), sarà possibile affilare le lame nella nuova demo in modalità giocatore singolo o multigiocatore online (fino a un massimo di tre persone). 🔗 Leggi su Game-experience.it

Durante i The Game Awards 2025, Koei Tecmo e Team NINJA hanno annunciato che dal 29 gennaio 2026 sarà disponibile una nuova demo di Nioh 3 per PlayStation 5 e PC Steam, offrendo ai giocatori un'anteprima dell’atteso capitolo della serie di action-RPG ambientata nel Giappone dei samurai.

