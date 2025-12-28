Allo spazio espositivo Experience arriva la collettiva d' arte contemporanea Mercante in fiera
Fino al 9 gennaio 2026, lo spazio espositivo Experience di Palermo ospita la collettiva d'arte contemporanea
Fino a venerdì 9 gennaio 2026, allo spazio espositivo Experience di via delle Croci 16, Palermo, si terrà “Mercante in fiera”, la mostra d’arte contemporanea a cura di Leonarda Zappulla. Inaugurata lo scorso 20 dicembre, la collettiva rappresenta un modo di vivere l’arte come esperienza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
