Allo spazio espositivo Experience arriva la collettiva d' arte contemporanea Mercante in fiera

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 9 gennaio 2026, lo spazio espositivo Experience di Palermo ospita la collettiva d'arte contemporanea

Fino a venerdì 9 gennaio 2026, allo spazio espositivo Experience di via delle Croci 16, Palermo, si terrà “Mercante in fiera”, la mostra d’arte contemporanea a cura di Leonarda Zappulla. Inaugurata lo scorso 20 dicembre, la collettiva rappresenta un modo di vivere l’arte come esperienza. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

