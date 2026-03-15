Un drone nemico ha attaccato la base di Ali Al Salem in Kuwait, provocando la distruzione di un Predator italiano dal valore di 30 milioni di euro. L'incidente è avvenuto recentemente e coinvolge un mezzo militare di alta tecnologia. Nessuna informazione è stata fornita circa eventuali vittime o ulteriori danni causati dall’attacco.

Un drone nemico ha colpito la base di Ali Al Salem in Kuwait, distruggendo un mezzo italiano da 30 milioni. Nessun militare è rimasto coinvolto perché il personale era già stato messo in sicurezza prima dell’impatto. L’attacco ha raggiunto il capannone dove era parcheggiato l’MQ-9A Predator, assetto fondamentale per le operazioni di sorveglianza della Task force air italiana. Il velivolo, prodotto dalla General Atomics, rappresentava uno strumento chiave per la raccolta di informazioni contro lo Stato islamico. Il capo di Stato maggiore Luciano Portolano ha confermato la distruzione e ha informato immediatamente il ministro Guido Crosetto. La missione continua nonostante la perdita materiale significativa, mentre il governo riduce il personale per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kuwait: drone distrugge Predator italiano da 30 milioni

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