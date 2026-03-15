Una mattina nel Golfo, una base militare in Kuwait è stata colpita da un attacco con drone. La base di Ali Al Salem ospita militari italiani, americani e altri membri della coalizione internazionale. Durante l’attacco è stato distrutto un drone Predator, del valore di circa 30 milioni di euro. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni aggiuntivi è stato comunicato.

Una mattina che riporta la tensione militare nel cuore del Golfo. La base di Ali Al Salem, in Kuwait, una delle infrastrutture operative della coalizione internazionale che ospita mezzi e personale americano ma anche militari italiani, è stata colpita da un attacco con drone. Il velivolo senza pilota ha centrato un capannone della base dove era schierato un drone della Task force air italiana, distruggendolo. Al momento dell’attacco tutto il personale era già stato messo in sicurezza e nessun militare è rimasto coinvolto. La notizia è stata confermata dallo Stato Maggiore della Difesa. Il velivolo distrutto. Il mezzo colpito rappresentava uno degli assetti operativi più importanti del contingente italiano schierato nella regione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Drone colpisce base con militari italiani in Kuwait: distrutto un «nostro» Predator da 30 milioni

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