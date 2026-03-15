Un drone iraniano ha colpito una base militare italiana in Kuwait, causando la distruzione di un velivolo. Il ministro della Difesa e il capo di Stato Maggiore hanno confermato l’accaduto e precisato che non ci sono feriti tra le truppe italiane presenti. Il ministro degli Esteri ha commentato che l’Italia non si lascia intimidire da questo episodio.

Attacchi sulla base italiana in Kuwait. Anche domenica mattina la struttura dove si trovano militari protetti nei bunker è stata presa di mira con droni iraniani. «Questa mattina conferma il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano - la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all’interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto. Ho immediatamente sentito il Colonnello Mangini per sincerarmi delle condizioni del personale italiano presente nella base. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Drone iraniano colpisce base italiana in Kuwait: distrutto un velivolo. Tajani: «Nessun ferito, non ci facciamo intimorire»

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