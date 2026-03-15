Manu Koné ha dichiarato il suo impegno alla Roma, esprimendo grande orgoglio e la volontà di lasciare un segno nel club capitolino. Il centrocampista francese, nato nel 2001, ha rilasciato un’intervista alla stampa francese in cui ha parlato del suo desiderio di contribuire alla storia della squadra e di diventare un simbolo per i tifosi giallorossi.

Manu Koné giura fedeltà eterna alla Roma e si candida a diventare un’icona del club capitolino. Il centrocampista francese, classe 2001, ha rilasciato una lunga intervista alla stampa transalpina, elevando il tono del suo legame con la piazza giallorossa. L’ex Borussia Mönchengladbach, pilastro della mediana di Gasperini, ha descritto il rapporto con la tifoseria come un legame simbiotico e viscerale, sottolineando come la pressione della Capitale sia lo stimolo primario per la sua crescita professionale e umana. «Il mio impegno per il sodalizio non è in discussione: vestire questa maglia è motivo di estremo orgoglio e la mia ambizione è quella di incidere in modo indelebile nella storia della Roma », ha dichiarato il calciatore ai microfoni della televisione francese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Koné si prende la Roma: «Orgoglio immenso, voglio fare la storia di questo club»

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