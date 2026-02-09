Roma Massara svela | Totti è la storia di questo club queste valutazioni spettano alla proprietà

Massara chiarisce che Totti resterà sempre una figura fondamentale per la Roma. “Totti è la storia di questo club”, dice, e lascia intendere che le decisioni sulle sue valutazioni spettano alla proprietà. La frase suona come una conferma che il club non pensa di mettere in discussione il legame tra Totti e la Roma. Per ora, niente cambiamenti in vista, anche se il futuro resta tutto da vedere.

Il Napoli ricorda la Roma di Totti e Cassano, che perse lo scudetto contro il Venezia: una squadra capace di grandi prestazioni, ma spesso imprevedibile e altalenante.

Claudio Ranieri ha alimentato le speranze dei tifosi della Roma parlando di un possibile ritorno di Francesco Totti.

