Roma Massara svela | Totti è la storia di questo club queste valutazioni spettano alla proprietà
Massara chiarisce che Totti resterà sempre una figura fondamentale per la Roma. “Totti è la storia di questo club”, dice, e lascia intendere che le decisioni sulle sue valutazioni spettano alla proprietà. La frase suona come una conferma che il club non pensa di mettere in discussione il legame tra Totti e la Roma. Per ora, niente cambiamenti in vista, anche se il futuro resta tutto da vedere.
Approfondimenti su Roma Totti
Questo Napoli somiglia alla Roma di Totti e Cassano che perse lo scudetto col Venezia: è forte ma solo quando vuole
Il Napoli ricorda la Roma di Totti e Cassano, che perse lo scudetto contro il Venezia: una squadra capace di grandi prestazioni, ma spesso imprevedibile e altalenante.
Totti Roma, clamoroso ritorno? C’è l’annuncio di Claudio Ranieri. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore
Claudio Ranieri ha alimentato le speranze dei tifosi della Roma parlando di un possibile ritorno di Francesco Totti.
Ultime notizie su Roma Totti
