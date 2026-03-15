Arlington | Kirkwood perde la pole per 0,04s dopo errore

Nel debutto del Gran Premio di Arlington, Kyle Kirkwood si è visto togliere la pole position per soli 0,04 secondi a causa di un errore di concentrazione. La sua performance, che sembrava destinata alla prima posizione, è stata compromessa da un piccolo sbaglio durante le fasi decisive delle qualifiche. La sessione si è conclusa con il pilota che non è riuscito a mantenere il vantaggio iniziale.

Un errore di concentrazione ha privato Kyle Kirkwood della possibilità di conquistare la pole position nel debutto del Gran Premio di Arlington. Il pilota dell’Andretti Global w Curb-Agajanian, inizialmente favorito dopo una sessione mattutina dominante, si è fermato a un soffio dal passaggio alla fase finale. Kirkwood aveva segnato il tempo più veloce del weekend nella pratica del sabato mattina con un giro in 1m33.1409s sul circuito temporaneo da 2,73 miglia e 14 curve. Nonostante questa prestazione, un calo di attenzione durante la qualifica ha costretto il team a gestire un danno lieve all’auto e a modificare la strategia gomme, lasciando il pilota fuori dalla Fast Six per soli 0,0415 secondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arlington: Kirkwood perde la pole per 0,04s dopo errore Articoli correlati Jeffers domina: +0.421s su Escorpioni, pole a ArlingtonSulle strade di Arlington, nel cuore del weekend d’apertura della stagione 2026 della USF Pro 2000, Jack Jeffers ha stabilito il nuovo standard di... Leggi anche: Dopo lo scudetto, la Roma perde anche la Champions? Intanto perde 2-1 contro la Juventus di Spalletti