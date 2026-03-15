Kimi vince in Cina | 5.5? su Russell doppietta Mercedes

Domenica 15 marzo 2026 a Shanghai, Andrea Kimi Antonelli ha vinto la sua prima gara nel Mondiale di Formula Uno, battendo Russell di 5 secondi. La Mercedes ha ottenuto una doppietta, con il secondo posto di Russell e il primo di Antonelli. La corsa si è svolta sul circuito cinese, con Antonelli che ha concluso davanti a tutti.

Shanghai, domenica 15 marzo 2026: Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la sua prima vittoria nel Mondiale di Formula Uno, precedendo George Russell per 5.5 secondi sul tracciato cinese. L’esito del Gran Premio della Cina segna un’inversione rispetto al risultato ottenuto a Melbourne, dove le posizioni erano opposte, confermando la competitività crescente della scuderia tedesca. La doppietta Mercedes si è consolidata con Lewis Hamilton che ha chiuso terzo, mentre le due Ferrari hanno dovuto accontentarsi delle posizioni successive nella classifica finale. La dinamica della gara e l’errore di partenza. Il punto di svolta della corsa risiede nell’avvio della competizione, dove il pilota britannico ammette apertamente di aver compromesso le proprie possibilità vincenti a causa di una partenza non ottimale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kimi vince in Cina: 5.5? su Russell, doppietta Mercedes Articoli correlati In Cina doppietta Mercedes con Antonelli e Russell, terzo HamiltonKimi è il primo italiano a salire sul gradino più alto del podio dopo 20 anni SHANGHAI (CINA) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Cina,... F1, in Cina è doppietta Mercedes: Russell batte Antonelli, la Ferrari c’èSe il buongiorno si vede dal mattino, anche il weekend di gara a Shanghai sarà una marcia trionfale per le Mercedes. Una selezione di notizie su Kimi vince Temi più discussi: Formula 1 2026, Gp Cina: Russell vince la Sprint. Ferrari 2° e 3°; F1, Gp Cina: Kimi Antonelli in pole, Russell vince la sprint. Bene le due Ferrari; Formula 1, gara Sprint Gp Cina: domina Russell davanti a super Ferrari. Ordine d'arrivo; F1: in Cina la prima pole di Antonelli, il più giovane di sempre. Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. Battuto Russell, Ferrari a podio con Hamilton davanti a Leclerc. fanpage.it F1 | GP Cina: Kimi Antonelli fa la storia, vince a Shanghai [RISULTATI]Giornata storica per l'Italia. Kimi Antonelli, al suo secondo anno in Formula 1, ha conquistato la vittoria del Gran Premio della Cina. L'ultimo pilota italiano ad aver vinto in Formula 1 è stato Gian ... f1grandprix.motorionline.com A 19 anni, vince il Gran Premio di Cina. Secondo Russell; terzo Hamilton. Leggi l'articolo: https://www.ilnapolista.it/2026/03/kimi-antonelli-a-19-anni-vince-il-gran-premio-di-cina-lavevo-promesso-allitalia/ facebook BUONGIORNO, ITALIA! Dopo 20 anni dall'ultima volta (Fisichella nel GP della Malesia 2006), un pilota ITALIANO torna A VINCERE una gara in Formula 1: Kimi Antonelli vince la sua prima gara in carriera a Shanghai, chiudendo davanti al suo compagn x.com