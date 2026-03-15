Kimi Antonelli ha vinto il suo primo Gran Premio, segnando il ritorno di un italiano sul podio dopo due decenni. La gara si è svolta con intense battaglie in pista e ha visto Antonelli primeggiare davanti a molti rivali. La vittoria rappresenta un momento importante per l’automobilismo italiano, con il giovane pilota che ha concluso la gara davanti a tutti.

La prima volta di Kimi Antonelli. E il ritorno di un italiano al successo in F1 dopo 20 anni. Il Gp della Cina incorona il 19enne di Bologna, pilota della Mercedes, protagonista di un weekend straordinario in cui in gara ha messo in fila il compagno di scuderia George Russell e le due Ferrari di Lewis Hamilton (terzo) e Charles Leclerc (quarto). Non c'era la bandiera tricolore sul primo gradino del podio dal 19 marzo del 2006, quando in Malesia a vincere fu Giancarlo Fisichella alla guida della Renault. Poco dopo la partenza, dove le Ferrari sono state più veloci, in particolare con Hamilton, Antonelli ha preso la testa della corsa e l'ha gestita con autorità fino al traguardo, approfittando anche della battaglia che si è scatenata alle sue spalle tra Russell e le 'Rosse'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Strepitoso Kimi Antonelli: un italiano torna a vincere in F1 dopo 20 anni

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