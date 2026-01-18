Notte da sogno per Kimi Antonelli | al match Memphis-Orlando incontra Tony Parker

Kimi Antonelli, giovane pilota F1 della Mercedes, ha condiviso la sua passione per l’NBA assistendo al match tra Memphis e Orlando all’O2 di Londra. Questa serata rappresenta un’occasione per vivere un’esperienza diversa, lontana dalle piste e dai circuiti, nel rispetto delle sue inclinazioni sportive. Antonelli ha scelto di trascorrere la notte osservando una delle competizioni più popolari del basket mondiale.

