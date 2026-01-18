Notte da sogno per Kimi Antonelli | al match Memphis-Orlando incontra Tony Parker
Kimi Antonelli, giovane pilota F1 della Mercedes, ha condiviso la sua passione per l’NBA assistendo al match tra Memphis e Orlando all’O2 di Londra. Questa serata rappresenta un’occasione per vivere un’esperienza diversa, lontana dalle piste e dai circuiti, nel rispetto delle sue inclinazioni sportive. Antonelli ha scelto di trascorrere la notte osservando una delle competizioni più popolari del basket mondiale.
Kimi Antonelli non ha mai nascosto la sua passione per l'Nba. Questa sera, il pilota F1 della Mercedes assisterà all'O2 di Londra al match tra Memphis e Orlando. Prima della palla a due, Kimi ha conosciuto di persona la leggenda Nba Tony Parker. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: F1, Andrea Kimi Antonelli: “Giornata positiva, c’è ancora tanto lavoro da fare”
Leggi anche: F1, a Interlagos Norris punta al weekend perfetto. Kimi Antonelli ambisce al podio e sogna la vittoria
“Un sogno bianco cade dal cielo, fatto di neve e amore!” Buona notte e sogni nevosi #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #meteo #segnalazionimeteoromaeprovincia - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.