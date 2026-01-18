Notte da sogno per Kimi Antonelli | al match Memphis-Orlando incontra Tony Parker

Da gazzetta.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kimi Antonelli, giovane pilota F1 della Mercedes, ha condiviso la sua passione per l’NBA assistendo al match tra Memphis e Orlando all’O2 di Londra. Questa serata rappresenta un’occasione per vivere un’esperienza diversa, lontana dalle piste e dai circuiti, nel rispetto delle sue inclinazioni sportive. Antonelli ha scelto di trascorrere la notte osservando una delle competizioni più popolari del basket mondiale.

Kimi Antonelli non ha mai nascosto la sua passione per l'Nba. Questa sera, il pilota F1 della Mercedes assisterà all'O2 di Londra al match tra Memphis e Orlando. Prima della palla a due, Kimi ha conosciuto di persona la leggenda Nba Tony Parker. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

notte da sogno per kimi antonelli al match memphis orlando incontra tony parker

© Gazzetta.it - Notte da sogno per Kimi Antonelli: al match Memphis-Orlando incontra Tony Parker

Leggi anche: F1, Andrea Kimi Antonelli: “Giornata positiva, c’è ancora tanto lavoro da fare”

Leggi anche: F1, a Interlagos Norris punta al weekend perfetto. Kimi Antonelli ambisce al podio e sogna la vittoria

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.