Gp Cina Kimi Antonelli scrive la storia | il pole-man più giovane di sempre

A Shanghai, durante il Gran Premio di Cina, il pilota della Mercedes ha ottenuto la pole position. Con i suoi 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, è diventato il più giovane nella storia del Mondiale a conquistare questa posizione. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di Formula 1, segnando un nuovo record per il campionato.

Andrea Kimi Antonelli entra nella storia della Formula 1 e lo fa da protagonista assoluto a Shanghai: il pilota della Mercedes conquista la pole position del Gran Premio di Cina e, a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, diventa il pole-man più giovane di sempre nel Mondiale. Cade così il precedente primato di Sebastian Vettel, che aveva firmato la sua prima partenza al palo a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni. Per il giovane talento italiano è un’impresa che riporta anche l’Italia davanti a tutti in qualifica dopo quasi 17 anni: l’ultimo a riuscirci era stato Giancarlo Fisichella a Spa nel 2009, al volante della Force India. Sul circuito di Shanghai, teatro del secondo appuntamento del Mondiale 2026, Antonelli ha fermato il cronometro in 1’32”064, precedendo di 222 millesimi il compagno di squadra George Russell. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gp Cina, Kimi Antonelli scrive la storia: il pole-man più giovane di sempre Articoli correlati Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli è il più giovane della storia in pole! Ferrari in seconda filaNelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà... Gp della Cina, Kimi Antonelli nella storia: è lui il più giovane poleman di sempre. "Vorrei portare l'Italia sul gradino più alto del podio"Sarà infatti il portacolori della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio della Cina, seconda prova del mondiale di F1 C’è un nuovo nome... Una selezione di notizie su Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi investigato per impeding su Norris: la decisione dei commissari; Mercedes inavvicinabili: Russell si prende le Qualifiche Sprint, 4° Hamilton; Antonelli salvo, niente penalità! Non c'è impeding su Norris perché...; F1 | GP Cina: nessuna penalità ad Antonelli per impeding su Norris. L’ITALIA È TORNATA IN F1! Kimi Antonelli in pole nel GP di Cina! Ferrari in seconda filaAndrea Kimi Antonelli scrive una pagina indelebile nella storia del motorsport italiano e si impone nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, secondo ... oasport.it F1, Andrea Kimi Antonelli: Sessione senza errori, non vedo l’ora che sia domaniLa prima volta non si scorda mai. Andrea Kimi Antonelli ha centrato una storica pole position, la prima della carriera in Formula 1. Un'impresa ... oasport.it 19 anni, 6 mesi e 17 giorni: Andrea Kimi Antonelli diventa il più giovane di sempre nella storia della Formula 1 a conquistare una pole-position. Il pilota italiano ci è riuscito in Cina, battendo così il precedente primato di Sebastian Vettel: nel 2008 il tedesco rius - facebook.com facebook CHE STORIA KIMI!!! Doppia impresa per Andrea Kimi Antonelli nelle qualifiche del GP di Shanghai: il pilota della Mercedes riporta l'Italia in testa alla griglia di partenza dopo 17 anni di attesa (l'ultimo fu Giancarlo Fisichella nel 2009 a Spa) e, a 19 anni x.com