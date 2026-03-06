Kimi la grande chance Antonelli e il primo acuto | Ora sono più tranquillo
Kimi Antonelli ottiene la sua prima vittoria in carriera, un risultato che potrebbe rappresentare un momento importante nella sua crescita. Dopo questa gara, Antonelli si dice più tranquillo e soddisfatto, mentre i commenti sulla sua performance si susseguono. La vittoria di Antonelli arriva in un momento chiave e apre nuove prospettive nel suo percorso nel motorsport.
Date una vittoria a Kimi Antonelli. La prima in carriera: sarebbe il segnale di una svolta. Dopo di che, come diceva quel tale, l’appetito vien mangiando e bla bla bla. Alla vigilia del debutto australiano, il giovane bolognese non si è nascosto. Ha detto: "Salire sul gradino più alto del podio almeno una volta è l’obiettivo. Poi mi piacerebbe anche lottare per il campionato. Ma dobbiamo vedere dove siamo, come squadra e anche come pilota. Devo capire dove mi colloco rispetto agli altri. Ho in Russell un compagno di squadra molto forte e ovviamente ce ne sono altri molto bravi. Non sarà semplice ma se con la Mercedes siamo competitivi, penso che tutto sia possibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Memphis e Morant dominano Orlando: la grande festa di Londra con Kimi Antonelli ed HenryLa partita prende in fretta la strada di Memphis, con Ja Morant che torna da 6 gare d’assenza per fare lo show, 24 punti e 13 assist alla fine.
Leggi anche: La Mercedes vola a Barcellona, Kimi Antonelli il più veloce nei test di F1: la Ferrari sta a guardare