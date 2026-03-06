Kimi Antonelli ottiene la sua prima vittoria in carriera, un risultato che potrebbe rappresentare un momento importante nella sua crescita. Dopo questa gara, Antonelli si dice più tranquillo e soddisfatto, mentre i commenti sulla sua performance si susseguono. La vittoria di Antonelli arriva in un momento chiave e apre nuove prospettive nel suo percorso nel motorsport.

Date una vittoria a Kimi Antonelli. La prima in carriera: sarebbe il segnale di una svolta. Dopo di che, come diceva quel tale, l’appetito vien mangiando e bla bla bla. Alla vigilia del debutto australiano, il giovane bolognese non si è nascosto. Ha detto: "Salire sul gradino più alto del podio almeno una volta è l’obiettivo. Poi mi piacerebbe anche lottare per il campionato. Ma dobbiamo vedere dove siamo, come squadra e anche come pilota. Devo capire dove mi colloco rispetto agli altri. Ho in Russell un compagno di squadra molto forte e ovviamente ce ne sono altri molto bravi. Non sarà semplice ma se con la Mercedes siamo competitivi, penso che tutto sia possibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kimi, la grande chance. Antonelli e il primo acuto: "Ora sono più tranquillo»

Memphis e Morant dominano Orlando: la grande festa di Londra con Kimi Antonelli ed HenryLa partita prende in fretta la strada di Memphis, con Ja Morant che torna da 6 gare d’assenza per fare lo show, 24 punti e 13 assist alla fine.

Leggi anche: La Mercedes vola a Barcellona, Kimi Antonelli il più veloce nei test di F1: la Ferrari sta a guardare

Kimi Antonelli Takes Jannik Sinner On A Hot Lap! | F1 Pirelli Hot Laps