Schianto a San Marino Kimi Antonelli finisce contro il guard rail

Un incidente si è verificato sabato sera a San Marino, coinvolgendo il giovane pilota Kimi Antonelli. La Mercedes di Antonelli è finita contro il guard rail, ma fortunatamente lui non ha riportato ferite. L’auto si è cappottata ma il pilota è uscito illeso, lasciando tutti sollevati. La polizia ha già avviato i rilievi per capire cosa sia successo.

Un grande spavento, fortunatamente senza conseguenze. Andrea Kimi Antonelli, il pilota bolognese della Mercedes, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di sabato scorso a San Marino. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto su cui viaggiava si sarebbe schiantata contro un guard. Resta al momento ignota l'identità della persona alla guida del veicolo al momento dell'incidente.

